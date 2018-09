112 Visa in anderthalb Monaten: Theoretisch hätten mehr als zehn Mal so viele Ehepartner und minderjährige Kinder von Flüchtlingen in dieser Zeit nachziehen können. Rainer Breul, Sprecher des Auswärtigen Amtes, das zusammen mit dem Bundesinnenministerium zuständig ist: "Ja, das sind noch nicht die Zahlen, die wir uns vorgenommen haben. Aber aus unserer Sicht wäre es noch zu früh, daraus größere Schlussfolgerungen zu ziehen." Die Verfahren müssten erst anlaufen.