Die Zeitung beruft sich in ihrem Bericht auf Angaben in der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion. Danach lagen Ende 2017 rund 372.000 Verfahren bei den Verwaltungsgerichten. Eingereicht worden waren im vergangenen Jahr rund 328.000 Klagen, fast doppelt so viele wie im Vorjahr. Der Anstieg wird damit begründet, dass das Bundesamt in den vergangenen Jahren so viele Verfahren wie noch nie entschieden habe und mit 91 Prozent fast jeder ablehnende Bescheid vor Gericht angefochten worden sei.