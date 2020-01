FPD-Chef Christian Lindner will enttäuschte SPD-Wähler gewinnen.

FPD-Chef Christian Lindner will enttäuschte SPD-Wähler gewinnen.

FPD-Chef Christian Lindner will enttäuschte SPD-Wähler gewinnen. Bildrechte: dpa

Dreikönigstreffen FDP-Chef Lindner wirbt um SPD-Wähler

Hauptinhalt

Die FDP will künftig verstärkt um Facharbeiter als Wählergruppe werben. Parteichef Christian Lindner sagte beim Dreikönigstreffen in Stuttgart, es sei ein Irrtum, dass alle Arbeiter eine linke Politik wollten. Er kündige einen Aktionstag vor den Werktoren an.