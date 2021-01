Debatte um Quotenregel Die FDP und ihr Problem mit zu wenigen Frauen

Die FDP hat ein Problem mit zu wenigen Frauen, das ist in diesem Jahr wieder besonders deutlich geworden. Erst wurde Linda Teuteberg von ihrem Posten als Generalsekretärin abberufen, dann kündigte auch noch die stellvertretende Bundesvorsitzende Katja Suding den Rückzug von ihren Ämtern an. Männer geben den Ton an bei den Liberalen, so wirkt es jedenfalls in der Öffentlichkeit. Frauen in der FDP wollen sich nun für mehr Vielfalt in ihrer Partei einsetzen.