Lindner begründete seinen Vorstoß nach Gremiensitzungen am Montag damit, dass er ein Jahr vor der Bundestagswahl 2021 in seinem Amt mehr Unterstützung brauche als bisher. Die Lage im Land habe sich angesichts der Corona-Krise deutlich verändert, und dazu sei auch mehr Wirtschaftskompetenz nötig. Im Herbst würden vermutlich viele Bürgerinnen und Bürger um ihre wirtschaftliche Existenz bangen müssen.

Teuteberg erklärte in einer Stellungnahme, sie werde im September das Amt zur Verfügung stellen um der Partei eine Hängepartie zu ersparen. Sie wolle aber weiter für die FDP Politik machen. Die gebürtige Brandenburgerin war erst im April 2019 mit großer Mehrheit zur Generalsekretärin gewählt worden. Lindner versprach, Teuteberg werde ein "starker Teil" des Teams bleiben.

Wissing bleibt noch bis 2021 Wirtschaftsminister in Rheinland-Pfalz. Bildrechte: dpa

Lindner machte deutlich, dass er nach der Bundestagswahl Regierungsverantwortung anstrebe. Deswegen sei seine Wahl auf Wissing gefallen, der beides könne, Regieren und Wahlkämpfen. Wissing ist derzeit in einer Ampelkoalition mit SPD und Grünen in Rheinland-Pfalz Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident. Wissing erklärte, er werde sein Amt als Wirtschaftsminister in Rheinland-Pfalz bis Ende der Legislaturperiode im März 2021 wahrnehmen.