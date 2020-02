In der FDP wird nach der Wahl ihres Thüringer Parteichefs Thomas Kemmerich zum neuen Ministerpräsidenten intensiv über die Folgen diskutiert. Parteivize Kubicki sagte, die Ankündigung von Linken, SPD und Grünen, "Fundamental-Opposition" zu betreiben, schaffe eine neue Lage. So gebe es jenseits der AfD im Thüringer Landtag offensichtlich keine Mehrheit und Neuwahlen seien unausweichlich.

Am Mittwoch hatte Kubicki noch von einem großartigen Erfolg für seine Partei gesprochen. Am Tag danach wurde jedoch auch in seiner Partei viel Kritik an der FDP in Thüringen laut.



So sagte etwa Vize-Parteichefin Katja Suding im NDR, Kemmerich hätte seine Wahl nicht annehmen dürfen: "Die AfD hat ihn ja nicht aus inhaltlichen Gründen gewählt." Er hätte "wissen müssen, dass es da um ein taktisches Motiv geht".