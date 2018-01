Dreikönigstreffen FDP droht mit Verfassungsklage gegen Soli

Die FDP will den Solidaritätszuschlag notfalls mit einer Klage in Karlsruhe zu Fall bringen. Das kündigte Parteichef Lindner beim Dreikönigstreffen in Stuttgart an. Außerdem werde die FDP ein Einwanderungsgesetz einbringen. Es müsse Schluss sein mit der Lebenslüge, Deutschland sei kein Einwanderungsland.