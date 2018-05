FDP-Chef Christian Lindner hat auf dem Bundesparteitag der Freien Demokraten kräftig gegen Spitzenvertreter der Union ausgeteilt. In seiner Rede vor den 660 Delegierten am Samstag in Berlin warf er der Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel unter anderem fehlende Führungsstärke vor. Angesichts der großen Krisen im Iran und Syrien sei mehr denn je "Leadership" nötig. Deutschland müsse eine Initiative zu einem EU-Sondergipfel ergreifen, "damit Europa zu Iran, Syrien und Freihandel mit einer Stimme spricht".

Auch in der Europapolitik zeichne sich die Kanzlerin durch ihre Zögerlichkeit aus, so der Vorwurf des FDP-Chefs. Obendrein sorge die Uneinigkeit zwischen Union und SPD dafür, dass sich in Europa nichts bewege. Wenn Kanzler Helmut Kohl und Außenminister Hans-Dietrich Genscher 1989 so zögerlich gehandelt hätten, dann "hätte es die Deutsche Einheit niemals gegeben", sagte Lindner mit Blick auf eine noch immer ausstehende Antwort der Bundesregierung auf die Europa-Initiative des französischen Präsidenten Emmanuel Macorn.