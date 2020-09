In seiner Bewerbungsrede sagte Wissing, das Land stecke in einer Wirtschaftskrise. Deutschland habe schon schwerste Wirtschaftskrisen durchlebt und ein Wirtschaftswunder geschafft. Damals sei das Land erfolgreich gewesen, weil sich die Politik zurückgehalten habe. Kreativität des Einzelnen sei damals gefragt gewesen, nicht ein Einheitskonzept des Staates. Auch heute sei wieder Gründergeist gefragt. "Privat vor Staat" sei die Devise.

Die erst im vergangenen Jahr gewählte Teuteberg hatte ihr Amt unter dem Druck des Parteichefs Christian Lindner zur Verfügung gestellt. Lindner sagte damals zur Entscheidung gegen Teuteberg, er brauche in seinem Amt "mehr Hilfe und Unterstützung".



Vor den Delegierten erläuterte Lindner am Samstag, aus der Corona-Krise habe sich eine "veränderte Themenlage" ergeben, die eine "neue Teamaufstellung" nötig gemacht habe. Teuteberg habe er angeboten, an anderer Stelle für die Bundespartei tätig zu sein. Die scheidende Generalsekretärin selbst ging in ihrer Rede nur kurz auf ihre Amtszeit ein: "Es war mir eine Ehre und meistens eine Freude."