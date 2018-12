Stein des Anstoßes ist die Förderung der "Fachstelle für Gentechnik und Umwelt" durch das Bundesumweltministerium. Projektleiter der Fachstelle ist nämlich der Verein Testbiotech. Der wird geführt von einem ehemaligen Greenpeace-Aktivisten, der Gentechnik in jeder Form ablehnt.

Das zuständige Bundesamt für Naturschutz sieht das anders. Auf Anfrage von MDR AKTUELL teilt es schriftlich mit, dass die Bundesregierung aktuell eine Reihe von Projekten fördere, die den öffentlichen Dialog in der Bio- und Gentechnologie unterstütze. "Ziel des Vorhabens ist es, aktuelle Entwicklungen in der Gentechnik wissenschaftlich aufzuarbeiten und für die öffentliche Debatte zur Verfügung zu stellen." Im Bezug auf den Vorwurf heißt es, dass "die Fachstelle Gentechnik und Umwelt [...] neue Entwicklungen in Bezug auf Ihre Relevanz für den Natur- und Umweltschutz" auswerte.