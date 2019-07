In deutschen Strafprozessen werden zwar Protokolle geführt. Dort stehen dann allerdings nur Sätze, wie "der Angeklagte sagte zur Sache aus." Was genau jemand sagt, wird nicht erfasst. Die FDP-Bundestagsfraktion möchte das ändern. Künftig sollen Prozesse gefilmt und Tonaufnahmen gemacht werden.

Stephan Thomae (FDP) möchte Richter entlasten. Bildrechte: dpa Vor allem wolle man damit die Richter entlasten, sagt Stephan Thomae, FDP-Fraktionsvize im Bundestag, der am Gesetzentwurf maßgeblich beteiligt war. "Momentan ist der Richter im Strafverfahren vielfach gefordert. Er muss gleichzeitig dem Zeugen zuhören, er muss den Angeklagten beobachten, wie er auf Zeugenaussagen reagiert, er muss sich die nächsten Fragen überlegen und gleichzeitig muss er auch noch notieren, was der Zeuge sagt."

Die Richter stünden unter vielfacher Belastung. Deswegen wolle man sie zumindest um die Aufgabe des Notierens der Aussage entlasten.

Rechtsanwälte begrüßen FDP-Vorschlag

Lob erhält die FDP dafür von den Rechtsanwälten. Franz-Josef Schillo ist Vizepräsident der sächsischen Rechtsanwaltskammer. Er beurteilt solche Aufzeichnungen positiv:

Wenn Sie sich ein Urteil nachher anschauen und sie sehen dort die Beweiswürdigung des Richters, fragen Sie sich oftmals, ob der Richter in einer anderen Veranstaltung war als Sie, denn Sie haben die Aussagen der Zeugen oft anders in Erinnerung als der Richter - und es gibt kein Wortlautprotokoll. Franz-Josef Schillo Sächsische Anwaltskammer

Rechtsanwälte kritisieren Urteilsfindung per Notiz

Schillo sieht außerdem einen praktischen Vorteil, vor allem bei umfangreichen Verhandlungen mit bis zu 200 Verhandlungstagen. "Wie wollen Sie denn nach eineinhalb Jahren noch sagen, was der Zeuge zum Beginn des Prozesses gesagt hat?" Gäbe es Aufzeichnungen, könnte man die Aussagen einfach nachlesen, so Schillo. Ansonsten sei es so, "dass Sie die handschriftlichen Notizen und Aufzeichnungen eines Richters von vor einem Jahr haben, worauf er sein Urteil stützt und das ist nicht objektiv".

Deutscher Richterbund: Notizen reichen als Dokumentation

Der deutsche Richterbund weist die Kritik an der Urteilsfindung durch Notizen zurück. Bildrechte: colourbox Ein Vorwurf, den der Richter Jens Gnisa zurückweist. Er ist Vorsitzender des deutschen Richterbundes und sagt, es gebe keine Belege dafür, dass Gerichtsurteile mangelbehaftet seien, weil ein Richter die Zeugenaussagen nicht richtig in Erinnerung hätte. "Man kann sich das in einer Gerichtsverhandlung nicht so vorstellen, dass man nach 200 Tagen am Ende schaut: 'Was haben die Zeugen gesagt?', sondern man macht natürlich immer Zwischenüberlegungen, Zwischenberatungen, auch mit den Schöffen und hat deswegen auch immer aktuelle Zwischenergebnisse - und auch die werden notiert."





Aufnahmen könnten Zeugen verunsichern