Die beiden Hauptpunkte des FDP-Konzepts sind eine Ausweitung der bereits bestehenden Blue Card sowie die Einführung eines Punktesystems, um die Einwanderung in den deutschen Arbeitsmarkt bedarfsgerecht zu steuern. Zudem sollen als Asylbewerber oder Flüchtlinge nach Deutschland Gekommene die Chance haben, einen "Spurwechsel" in das System zur Einwanderung in den Arbeitsmarkt zu machen.