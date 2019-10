In Sachsen-Anhalt eröffnet bereits am Mittwochabend die Ausstellung "An der Grenze erschossen". In der Gedenkstätte "Roter Ochse" in Halle werden bis zum 3. November die aktuellen Forschungserkenntnisse zu Namen und Todesumständen von Menschen in Sachsen-Anhalt im Zusammenhang mit dem DDR-Grenzregime präsentiert.



In Thüringen lädt der BUND am 3. Oktober zu einer Dreiländerwanderung am Grünen Band ein. Die Route soll rund um die Gemeinde Birx im Landkreis Schmalkalden-Meiningen führen. Auch gemeinsame Veranstaltungen über die Ländergrenzen hinweg sind geplant. So feiert etwa Eisenach den diesjährigen Tag der Deutschen Einheit mit der hessischen Partnerstadt Marburg. Oberbürgermeisterin Katja Wolf und ihr Marburger Amtskollege Dr. Thomas Spies wollen in Festreden den Fall der innerdeutschen Grenze würdigen.