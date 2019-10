Auf dem Betriebshof der Firma in Nordhausen stehen fünf Fernbusse. Die Ticketpreise sind schon jetzt knapp kalkuliert. Mit der Mehrwertsteuer-Senkung für die Bahn würde es noch schwieriger, erzählt Jens Zombik.



Der Marktführer Flixbus fürchtet, dass die Branche bis zu 30 Prozent ihrer Kunden verlieren könnte. Die Konsequenz: Flixbus hat angekündigt, sein Netz an den deutschen Küsten und die Strecken in Touristengebiete wie den Harz zu prüfen und möglicherweise auszudünnen.