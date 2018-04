Leipzig bekommt offenbar eine neue Bundesbehörde. Wie die Leipziger Volkszeitung meldet, soll das neue Fernstraßen-Bundesamt in Sachsen angesiedelt werden. Die Landesregierung in Dresden bevorzuge die sächsische Metropole als Standort, berichtet das Blatt weiter.

Kretschmer und andere ostdeutsche Regierungschefs hatten zuletzt immer wieder kritisiert, dass viel zu wenige Bundesinstitutionen ihren Sitz in den neuen Ländern haben. Tatsächlich hatte eine Anfrage der Linken im Bundestag vom Februar dieses Jahres ergeben, dass zwischen 2014 und 2017 lediglich drei Bundeseinrichtungen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen in Ostdeutschland angesiedelt wurden. Im gleichen Zeitraum wurden zehn derartige Einrichtungen in Berlin und zehn weitere in den westdeutschen Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Bayern, Hamburg und Baden-Württemberg angesiedelt.