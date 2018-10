Mit Leipzig als Hauptsitz des Amtes setze man ein starkes Signal für die neuen Länder, sagte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer vor den geladenen Gästen. Der CSU-Politiker ließ es sich auch während der noch laufenden Diskussionen um Lösungen in der Diesel-Krise nicht nehmen, bei der sogenannten Errichtungsfeier dabei zu sein. Ab 2021 ist allein der Bund für Planung, Bau und Erhalt der Fernstraßen zuständig, organisiert wird das dann weitgehend von Leipzig aus. Man starte zunächst in einem Gebäude in Bahnhofsnähe, so Scheuer: "Erst einmal eine Kerntruppe, die den Aufbau macht. Wir werden dann bis zu 200 Beschäftigte hier haben, die sich mit dem Autobahnbau beschäftigen. Wir haben die Liegenschaft jetzt angemietet und werden sukzessive ausbauen."