Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben am Mittwoch einen Russen in seiner Berliner Wohnung festgenommen, der einen Sprengstoffanschlag in Deutschland geplant haben soll. Der 31-jährige Magomed-Ali C. sei dringend verdächtig, mit dem in Frankreich inhaftierten Clement B. eine schwere staatsgefährdende Gewalttat und ein Explosionsverbrechen vorbereitet zu haben, teilte die Bundesanwaltschaft mit.

Telefonnummer des Inhaftierten in Amris Handy

Die Telefonnummer von B. sei unter einem Pseudonym im Handy von Anis Amri gespeichert gewesen, dem Attentäter auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin . Es gebe aber keine Hinweise, dass die beiden Verdächtigen in den Anschlag vom Dezember 2016 eingebunden gewesen seien.



Amri hatte einen Lastwagen in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gesteuert und zwölf Menschen getötet. Der Tunesier wurde vier Tage später von der italienischen Polizei bei Mailand erschossen.

Alle besuchten dieselbe Moschee

Nach Angaben einer Sprecherin der Bundesanwaltschaft gibt es keine Erkenntnisse, dass Amri an den Anschlagsplänen von Magomed-Ali C. und Clement B. beteiligt war. Allerdings habe Magomed-Ali C. regelmäßig dieselbe Moschee in Berlin besucht, in der auch Amri gewesen sei. "Es kann sein, dass sich Magomed-Ali C. und Anis Amri dort über den Weg gelaufen sind", sagte die Sprecherin.



Auch Clement B. soll sich den Angaben zufolge ebenfalls in der Moschee aufgehalten haben, die inzwischen geschlossen wurde. Die Erkenntnisse beruhten vornehmlich auf Ermittlungen der französischen Polizei.

Polizei konnte Anschlag verhindern