Rizin-Fund in Köln Festgenommener hat biologische Waffen hergestellt

Die Bundesanwaltschaft beschuldigt einen in Köln festgenommenen Tunesier, "vorsätzlich biologische Waffen hergestellt" zu haben. Gegen den 29-Jährigen bestehe ein Anfangsverdacht für die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, teilte der Generalbundesanwalt am Donnerstag in Karlsruhe mit. Gegen den Verdächtigen, der hochgiftiges Rizin hergestellt haben soll, war bereits am Mittwochabend Haftbefehl erlassen worden.