Die Bundesanwaltschaft hat in Berlin einen 31-Jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, einen Sprengstoffanschlag geplant zu haben. Wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte, wurde der russische Staatsbürger Magomed-Ali C. am Mittwoch durch Beamte des Bundeskriminalamtes mit Unterstützung der GSG 9 und des Landeskriminalamtes festgenommen.

Die Ermittler durchsuchten die Wohnung des Beschuldigten. Zugrunde lag ein Haftbefehl vom 9. August. Der aus Russland stammende Mann soll nach Informationen der Bundesanwaltschaft radikaler Islamist sein.

Verbindung zu ähnlichem Fall in Frankreich

Der Verhaftete soll Verbindungen zu einem mutmaßlichen Islamisten aus Frankreich gehabt haben, der kurz vor der französischen Präsidentschaftswahl im April vergangenen Jahres in Marseille ebenfalls wegen mutmaßlicher Anschlagspläne festgenommen wurde.

Die Bundesanwaltschaft verdächtigt C. zusammen mit dem in Frankreich inhaftierten Clément B. eine "schwere staatsgefährdende Gewalttat" vorbereitet zu haben. Die beiden wollten den Ermittlungen zufolge einen Sprengsatz herstellen und diesen in Deutschland zünden, "um eine möglichst große Anzahl an Menschen zu töten und zu verletzen". Ort und Zeit seien nicht bekannt.