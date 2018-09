Am Samstag begann die Polizei damit, die Räumung einer weiteren Baumhaussiedlung namens "Gallien" vorzubereiten. Die Bewohner wurden per Lautsprecher aufgefordert, die Baumhäuser zu verlassen.

Um Polizei an der Räumung zu hindern, zünden Kohlegegner Rauchtöpfe an. Bildrechte: dpa

Unterdessen besetzten Kohlegegner mehrere Bagger im Braunkohle-Kraftwerk Niederaußem in der Nähe des Hambacher Forstes. Die Polizei zog dort am Samstagmittag Kräfte zusammen. Umweltschützer sprachen von 20 Anhängern in Niederaußem.



Im Hambacher Forst haben Kohlegegner Dutzende Baumhäuser errichtet. Sie wollen den Wald schützen. Der Braunkohlekonzern RWE hat angekündigt, den Hambacher Forst ab Oktober zu roden. Der Wald soll einer Erweiterung des Braunkohlereviers weichen.