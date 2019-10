Die Deutsche Umwelthilfe will Feuerwerk in Innenstädten verbieten.

Die Deutsche Umwelthilfe will Feuerwerk in Innenstädten verbieten.

Die Deutsche Umwelthilfe will Feuerwerk in Innenstädten verbieten. Bildrechte: IMAGO

Silvester Feuerwerksverbot: Politik reagiert zurückhaltend

Hauptinhalt

Wenn es nach der Deutschen Umwelthilfe geht, soll es Silvesterböller und privates Feuerwerk in Innenstädten künftig nicht mehr geben. Der Verband kritisiert die Verschmutzung und die große Menge an Feinstaub. Deshalb solle Feuerwerk in Städten verboten werden. Doch aus der Politik gibt es zurückhaltende bis ablehnende Reaktionen.

von Vera Wolfskämpf, Hauptstadtkorrespondentin MDR AKTUELL