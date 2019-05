Sachsen-Anhalts Finanzminister André Schröder sieht das Land trotz der zu erwartenden geringeren Steuer-Einnahmen gut aufgestellt. Der CDU-Politiker sagte MDR AKTUELL, in laufende Haushaltszusagen werde nicht eingegriffen. Das Land verfüge über allgemeine Rücklagen. Diese könnten etwa in die Hochschulfinanzierung oder in wichtige Bauvorhaben fließen. Die Sorge vor einer Streichliste sei daher unbegründet.



Zugleich kündigte Schröder an, das Machbare müsse neu bewertet und Schwerpunkte neu gesetzt werden. Extrawünsche seien nicht mehr so einfach zu finanzieren.