Die Abgastricks der Autohersteller verursachen europaweit Milliarden an Steuerausfällen. Allein dem deutschen Fiskus entgingen im Jahr 2016 knapp 1,2 Milliarden Euro an Kfz-Steuereinnahmen, weil Autos auf Basis falscher CO2-Werte besteuert wurden. Das geht aus einer am Samstag veröffentlichten Studie im Auftrag der Grünen-Fraktion im Europäischen Parlament hervor.