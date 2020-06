Rechtsverstöße seien bei großen, namhaften Unternehmen ebenso entdeckt worden wie bei mittelständischen Firmen, sagte Igelmann. Die Arbeitsrechtsverstöße umfassten unter anderem Schwarzarbeit, Urkundenfälschung, illegalen Aufenthalt von Arbeitern in Deutschland und Verletzung der Aufsichtspflicht. Für die Schwerpunktprüfung kontrollierten dem Bericht zufolge rund 1.400 Beamte die Arbeitsbedingungen von Arbeitern in 150 Betrieben der fleischverarbeitenden Industrie.

Auch die Unterbringung von Mitarbeitern in Massenunterkünften sei zum Teil kontrolliert worden. Anlass der kurzfristig durchgeführten Aktion waren laut "Welt" die Corona-Ausbrüche in Schlachthöfen.

Der Fleischgipfel wurde von Demonstrationen begleitet. Bildrechte: dpa

Die Ermittlungen des Zolls wurden kurz vor einem Gipfel der Fleischindustrie mit Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner in Düsseldorf publik, zu dem die Ministerin am Freitag geladen hatte. Bereits im Vorfeld wurde das Treffen hart kritisiert: DGB und Grüne sprachen von einer bloßen "Show"-Veranstaltung. Das Vorstandsmitglied des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Anja Piel, monierte, dass erst "in letzter Minute" Vertreter der Beschäftigten eingeladen worden seien. Offenbar solle eine nachhaltige Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Beschäftigten der Fleischbranche nicht im Vordergrund stehen, sagte Piel der "Neuen Osnabrücker Zeitung".