Die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange hat an die SPD-Führung appelliert, die Parteibasis in einer Urwahl über den künftigen Parteivorsitz entscheiden zu lassen. Die gebürtige Thüringerin sagte MDR AKTUELL, wenn es schon einen Mitgliederentscheid zur GroKo gebe, dann erst recht, wenn es um das höchste Amt der Partei gehe.

Im Interview mit der "Zeit" räumte Lange allerdings ein, dass es für sie okay wäre, wenn die SPD-Mitglieder sie nicht wählen würden. "Ich will nur aufzeigen, dass andere Wege möglich sind. Wettbewerb ist gut für unsere Partei; so könnten Parteitage wieder spannend werden", sagte Lange zum Grund ihrer Kandidatur.