Die Obergrenze für Flüchtlinge wird voraussichtlich deutlich unterschritten.

Unter den 166.000 Asylanträgen sind der "Bild am Sonntag" zufolge auch 30.000 für in Deutschland geborene Kinder. Sie werden wie die Eltern als Erstantragsteller auf Asyl registriert.



Aktuelle Zahlen gibt es auch zu Flüchtlingen, die Deutschland in diesem Jahr wieder verlassen haben. Demnach hätten 26.500 Migranten der Bundesrepublik den Rücken gekehrt, davon 18.500 freiwillig. Ihr Antrag auf Asyl sei entweder aussichtslos gewesen oder sie hätten in einem anderen EU-Land einen Antrag gestellt.