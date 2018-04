Nach dem Dublin-System sind immer erstmal die Länder in der Pflicht, die eine EU-Außengrenze haben. In der Diskussion ist allerdings ein Verfahren, mit dem die anerkannten Flüchtlinge dann auf die EU verteilt werden sollen. Stephan Mayer, Innenexperte der Union im Bundestag, fordert, dass ein solcher Mechanismus schnell eingerichtet wird: "Wenn uns wieder höhere Flüchtlingszahlen ereilen, muss eine Umverteilung innerhalb der EU stattfinden. Es kann nicht angehen, dass letzten Endes drei, vier Länder alle Flüchtlinge aufnehmen und sich nach wie vor viele Länder vornehm ins Gebüsch stehlen und sich zurückhalten, wenn es darum geht, diese epochale Herausforderung gemeinsam und solidarisch zu meistern."

Stephan Mayer, Innenexperte der Union. Bildrechte: IMAGO

Eine gesamt-europäische Verteilung ist allerdings bisher nicht in Sicht. Auch für den Kompromiss-Vorschlag der EU-Kommission, dass die Länder, die keine Flüchtlinge aufnehmen, dann wenigstens Geld an die Aufnahmeländer zahlen sollen, gibt es keine Mehrheit. Hier bräuchte es einen größeren Druck, findet Mayer.



Er sagt: "Diese Forderung, hier Strafzahlungen aufzuerlegen, für die Länder, die sich hier zurückhalten, die ist aus meiner Sicht auch ein schönes Druckmittel." Es wäre viel erreicht, wenn man diesen Vorschlag so umsetzen könnte, dass wenn ein Land mehr als 150 Prozent der Flüchtlinge aufnimmt, die es an sich aufnehmen müsste, dann die restlichen Flüchtlinge an andere Länder weiterverteilen könnte.