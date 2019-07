In den ersten fünf Monaten dieses Jahres seien es noch mehr gewesen. Auch in einigen anderen Ressorts ging laut der Zeitung die Zahl nach oben.

Zuletzt gab es wieder verstärkt Forderungen, dass die Bundesregierung komplett nach Berlin umzieht. Bonn als Standort sollte abgeschafft werden, um Dienstreisen zu vermeiden. Sechs Ministerien haben ihren Hauptsitz weiterhin in der früheren Bundeshauptstadt: das Verteidigungs-, Landwirtschafts-, Entwicklungs-, Umwelt-, Gesundheits- sowie das Bildungsministerium. Die anderen Bundesministerien mit Hauptsitz in Berlin haben einen zweiten Dienstsitz in Bonn. Das hat zur Folge, dass tausende Politiker und Beamte wöchentlich zwischen Bonn und Berlin pendeln.