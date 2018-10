Beim Luftfahrt-Gipfel in Hamburg haben Vertreter aus Politik und Wirtschaft Maßnahmen gegen Verspätungen und Flugausfälle beschlossen. Wie Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer am Freitag mitteilte, wurden insgesamt 25 Maßnahmen vereinbart. Sie sollen nach Angaben des CSU-Politikers dazu führen, dass sich das "System Luftverkehr" in Deutschland verbessert.