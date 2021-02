Über Geldgeschenke freut sich wahrscheinlich jeder. Einige Flughäfen in Deutschland bekommen jetzt so ein Geldgeschenk vom Bundesverkehrsministerium, darunter auch Erfurt-Weimar.

Der Minister für Infrastruktur in Thüringen, Benjamin-Immanuel Hoff, freut sich allerdings nicht übermäßig über diese Finanzspritze vom Bund: "Na ja, die Freude ist gemischt, denn wir bekommen die Bundesmittel ja nicht, weil der Flughafen quasi ausgezeichnet wird von der Bundesebene, sondern wir haben eine Pandemie." Und am Beginn dieser Pandemie seien die Flughäfen offen geblieben, die Passagierzahlen aber natürlich eingebrochen. Vor diesem Hintergrund sei es eine Notwendigkeit, dass der Bund ein solches Flughafenförderprogramm auflege, um die internationalen Verkehrsflughäfen in Deutschland finanziell zu unterstützen.