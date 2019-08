Betroffen sind die "Tiger" im Kampfhubschrauberregiment 36 in Fritzlar und im Deutsch-Französischen Heeresfliegerausbildungszentrum in Le Luc in Frankreich. Laut Bundeswehr ist der bestimmte Bolzen auch in zwei weiteren Hubschrauber-Typen der Bundeswehr verbaut: der Transportmaschine NH90 und dem Schulungshubschrauber EC135. Da sie dort aber nicht an sicherheitsrelevanten Stellen säßen, laufe der Flugbetrieb im Heer mit diesen Maschinen weiter. Die "Tiger"-Helikopter sollen nun vor dem nächsten Flug gründlich überprüft und falls notwendig Bolzen ausgetauscht werden.