Es war ein ungewöhnlicher Hilferuf Ende September: "Bitte nehmt das Geld", bat Bundesfinanzminister Scholz per Zeitungsinterview die Städte und Gemeinden des Landes. 15 Milliarden Euro Fördergelder für den Klimaschutz, für bessere Schulen, neue Straßen und sozialen Wohnungsbau lägen nicht abgerufen herum.

Unter anderem, so Stunden nach dem Hilferuf des Ministers sein Sprecher Christoph Kuhn, weil es an Planungskapazitäten fehle und an Bauarbeitern. Und die Entscheidungs- und Regulierungsprozesse zu kompliziert geworden seien.

Förderprogramme strecken

Helmut Dedy vom Deutschen Städtetag Bildrechte: dpa Helmut Dedy vom Deutschen Städtetag kann sich noch an seine Gedanken erinnern, als er im September vom Hilferuf des Bundesfinanzministers erfuhr: "Ich hab erstmal verstanden, dass Herr Scholz sagt, das Geld muss abgerufen werden. Wir haben dann mal geschaut, woran liegt es, und wir haben keine schlechten Planungszahlen, wir haben Schwierigkeiten beim Abruf."



Konkretes Beispiel: Das Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen. Dreieinhalb Milliarden Euro für marode Infrastruktur, die Gelder müssen bis Ende 2020 beantragt sein (und weitere 3,5 Milliarden für die Schulsanierung, aber der Teil läuft länger). Überraschung: "Wir haben eine gute Planungsquote", so Dedy. "97 Prozent sind verplant, aber wir wissen dann ja noch nicht, ob das tatsächlich in Bauarbeiten fließen kann."

Denn dieses Problem ist schwer lösbar, bekannt auch in vielen Privathaushalten: volle Auftragsbücher der Bauindustrie, keine oder teure Angebote auf Ausschreibungen. "Das bedeutet, dass wir Herrn Scholz die Gegenfrage stellen müssten: Willst Du, dass wir zu überteuerten Konditionen vergeben? Ist es dann nicht klüger, das Programm zu strecken? Das verschafft uns Zeit und vielleicht entspannt sich die Lage ja", erläutert Dedy.

Wie viele Förderprogramme gibt es?

Eine weitere Frage heißt: Wie viele und welche Förderprogramme gibt es eigentlich? Das Bundesfinanzministerium winkt ab. Jedes Bundesministerium legt seine eigenen Programme auf, die EU hat weitere, aber es existiert keine zentrale Datenbank. Dazu jeweils unterschiedliche Richtlinien mit teils komplexen Anforderungen, eine unterschiedliche Förderquote, sprich wieviel zahlt der Bund, welchen Teil muss die Kommune selbst stemmen, in welchem Zeitraum müssen die beantragten Gelder ausgegeben werden, viele Städte haben eigens sogenannte Förderlotsen.

Weshalb auch die 15 Milliarden Euro nicht abgerufener Fördergelder eine Annäherung des Bundesfinanzministers waren, zusammengerechnete sogenannte Ausgabenreste aller Bundesministerien Ende 2018. Inzwischen steht diese Summe sogar bei 19 Milliarden Euro.

Dedy: "Bitte vertraut den Städten!"

Dabei können Städte und Gemeinden das Geld wirklich gut gebrauchen. Der Investionsrückstau, ergab eine Umfrage der Kfw, liegt bei knapp 140 Milliarden Euro. Das werden natürlich alle Förderprogramme für Klima, Schulen, Wohnungsbau nicht beseitigen können. "Für uns wäre es hilfreich, wenn wir anstelle von Förderprogrammen Kontinuität in der Finanzierung hätten" meint Dedy. "Also nicht mal hier ein Flashlight, mal dort ein Flashlight, sondern eine solide Grundausstattung für die Städte, mit der sie arbeiten können, Aufträge vergeben und natürlich den einen oder anderen Mitarbeiter, die eine oder andere Mitarbeiterin einstellen."