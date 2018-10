Forderung der Jungen Union Ist eine Amtszeitbegrenzung sinnvoll?

Sollte man die Amtszeit des Regierungschefs per Gesetz begrenzen? Die Junge Union, die CDU Nachwuchsorganisation, hat am Wochenende eine entsprechende Forderung aufgestellt. Maximal drei Wahlperioden solle eine Kanzlerin oder ein Kanzler regieren dürfen. Bislang gibt es keine solche Begrenzung in Deutschland. Lässt das Grundgesetz eine solche Begrenzung zu und würden die Wähler das überhaupt wollen?

von Teresa Nehm, MDR AKTUELL