Wer sich freiwillig in ein Risiko begibt, als Tourist, der wird dann in Kauf nehmen müssen, dass er für diesen Test auch bezahlt.

Dagegen verteidigte die Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Dilek Kalayci (SPD), die vereinbarte freiwillige Regelung. Die Berliner Gesundheitssenatorin sagte im ZDF, zunächst gehe es ja erstmal um Verdachtsfälle. Ein Test-Zwang wäre "schon ein starker Eingriff in die Intimsphäre beziehungsweise in die körperliche Unversehrtheit".

Kanzleramtsminister Helge Braun zufolge werden verpflichtende Tests für Urlauber juristisch geprüft. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte bereits am Wochenende eine Test-Pflicht für Risiko-Urlauber in Aussicht gestellt. Diesen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte müsse man aber genau abwägen.

Nach einem Beschluss der Gesundheitsminister von Bund und Ländern können sich alle Auslandsreisenden nach ihrer Rückkehr in Deutschland kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Nach einem Urlaub in Risikoländern ist das direkt an Flug- und Seehäfen möglich. Wer sich nicht testen lässt, muss 14 Tage in Quarantäne. Nach einem weniger riskanten Urlaub kann man sich binnen drei Tagen kostenlos am Wohnort testen lassen.