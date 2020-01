Bei jungen Männern sind Schreckschusswaffen inzwischen beliebtes Statussymbol und werden auch zunehmend unerlaubt eingesetzt, erst jüngst in der Silvesternacht. So wurde in Berlin auf dem Alexanderplatz rumgefeuert – nicht nur in die Luft, sondern auch auf Polizisten. 125 Vorfälle mit Schreckschusswaffen erfasste die Berliner Polizei zum Jahreswechsel. Polizeipräsidentin Barbara Slowik spricht von einer "fast inflationären" Zunahme des illegalen Schießens.