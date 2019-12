Die gekündigten Betreiberfirmen der Pkw-Maut fordern vom Bund 560 Millionen Euro. In einer Pflichtmitteilung für die Börsen haben die Unternehmen Kapsch und CTS Eventim damit erstmals ihre Forderungen konkret beziffert. Diese wollten sie in mehreren Schritten gelten machen, hieß es.



Entsprechende Verträge zur Erhebung und Kontrolle der Maut waren noch vor einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs geschlossen worden. Im Juni dieses Jahres erklärte das oberste europäische Gericht die Pläne für rechtswidrig, da sie eine Diskriminierung darstellten.



Mehr in Kürze ...