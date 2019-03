Forum Frauenkirche | 28.3.2019 70 Jahre Grundgesetz – ist Demokratie out?

Am 8. Mai 1949 beschloss ein von Landesparlamenten gewählter parlamentarischer Rat das Grundgesetz. Siebzig Jahre ist das nun her. Wie ist das Verhältnis der Deutschen zu ihrer Verfassung heutzutage? Unterscheidet sich die Sicht auf die Demokratie in Ost und West? Darüber wird am Donnerstagabend beim Forum Frauenkirche in Dresden diskutiert.