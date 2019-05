Fragen und Anworten Kennzeichnungspflicht für Polizisten

Gilt in einem Bundesland die Kennzeichnungspflicht für Polizisten, so müssen die Beamten dort bei Einsätzen identifizierbar sein. Das kann entweder durch eine an der Uniform deutlich sichtbare Nummer geschehen oder mittels eines Namensschildes. Die Kennzeichnungspflicht betrifft also nicht das Mitführen und Vorzeigen des Dienstausweises.