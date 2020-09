Fragen und Antworten Tarifstreit im Zeichen von Corona

Nein, es ist schon ein intensiver Interessenausgleich mit vielen Beteiligten. Zum Beispiel geht es darum, wie die Fachkräfte abschneiden. Die öffentlichen Arbeitgeber mit ihren im Vergleich moderaten Löhnen tun sich oft noch schwerer als Privatunternehmen, IT-Fachkräfte oder Ingenieure anzulocken und zu halten. Auf der andere Seite pocht vor allem Verdi darauf, dass für die unteren Lohngruppen ordentlich etwas herausspringen müsse – für Gruppen also mit oft großen Zahlen an Beschäftigten und tatsächlichen oder potenziellen Gewerkschaftsmitgliedern.

Beschäftigte von Krankenhäusern, Sparkassen und Flughäfen, für die in ausgelagerten Sonderrunden verhandelt wird, um die Gespräche nicht zu kompliziert zu machen. So kündigte Verdi-Vize Christine Behle etwa für die Flughafenangestellten bereits im August das Vorhaben eines Sanierungs- oder Notlagentarifvertrags an. Ohne Tariflösung drohten andernfalls wegen der Corona-Krise Kündigungen in großem Umfang. Vier von fünf Beschäftigten sind in Kurzarbeit.