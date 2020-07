Katharina Krefft kandidierte 2020 bei der Leipziger Oberbürgermeisterwahl. Bildrechte: Grüne Fraktion Leipzig

Völlig in den Hintergrund gerät, was eine Frau eigentlich sagen will, was der politische Inhalt ist, den sie transportieren will und das ist, glaube ich, dermaßen abschreckend, dass Frauen sich das mehrfach überlegen, ob sie sich das grundsätzlich antun.