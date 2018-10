Nach der Landtagswahl in Bayern bringen sich die Freien Wähler als möglicher Koalitionspartner für die CSU ins Spiel. Die Partei hatte ihr Ergebnis gegenüber der vorigen Landtagswahl leicht verbessert und am Sonntag 11,6 Prozent der Stimmen erhalten. Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger zeigte sich selbstbewusst und forderte bereits drei Ministerien für seine Partei. "Wir werden am Ende diejenigen sein, mit denen die Regierung zustande kommt", sagte er.

2008 erstmals im Landtag

Hubert Aiwanger wirbt für eine Koalition mit der CSU. Bildrechte: dpa Es wäre der größte politische Erfolg für die noch recht junge Partei um den 47-jährigen Aiwanger. 2008 zogen die Freien Wähler mit 10,2 Prozent das erste Mal in den bayrischen Landtag ein.



Es handelte sich um Stimmen, die zum größten Teil von früheren CSU-Wählern kamen und die der CSU bis heute fehlen. Die Partei profitierte von Kritik an Reformen des damaligen Ministerpräsidenten und CSU-Chefs Edmund Stoiber und dem danach folgenden chaotischen Sturz Stoibers.



Schon damals galten die Freien Wählern vielen als natürlicher Koalitionspartner der CSU, aber der damals neue Ministerpräsident Horst Seehofer setzte darauf, dass sich die Freien Wähler ohne Regierungsbeteiligung als Phänomen von selbst erledigen. Doch 2013 zogen die Freien Wähler mit neun Prozent erneut in den Landtag ein. In Bayern stellen sie zudem viele Bürgermeister und Landräte.

Freie Wähler betonten Bürgernähe

Freie-Wähler-Chef Aiwanger sieht seine Partei als "die letzten vernünftigen Konservativen - nur mit uns wird es eine bürgerliche, wertkonservative Regierung geben", wie er dem Tagesspiegel sagte. Inhaltlich liegt die Partei oft auf CSU-Linie.



In der Asylpolitik formulierte Aiwanger in der Vergangenheit mindestens ähnlich scharf wie die CSU. In anderen Politikfeldern kämpfen die Freien Wähler vor allem für pragmatische Lösungen für Bürger und Kommunen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) braucht für eine neue Regierung einen Koalitionspartner. Bildrechte: dpa "Wir sind eine politische Kraft, die sehr bürgernah ist", sagte Aiwanger dem Focus. Dazu zählt er immer wieder die Erfolge in den vergangenen Jahren auf - etwa die Abschaffung der Studiengebühren, die Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium oder die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. Die Freien Wähler setzen sich auf Bundesebene zudem für eine bundeseinheitliche Bildungspolitik oder die Direktwahl des Bundespräsidenten oder der Ministerpräsidenten ein.

Nichts geht ohne Aiwanger

Der studierte Agraringenieur und Hobbyjäger Aiwanger ist in seiner Partei fast omnipräsent vertreten: Er ist Stadtrat und Kreisrat sowie Kreisvorsitzender, bayerischer Landesvorsitzender, Landtagsfraktionschef und fast schon nebenbei auch Bundesvorsitzender der Freien Wähler. Regelmäßig steht der Niederbayer mit dem starken Dialekt auf großen und kleinen Bühnen, in Bierzelten und Fußgängerzonen, um für sich und seine Partei zu werben. Ohne ihn geht bei den Freien Wählern nichts. Mit einem Erfolg in Bayern soll die Partei, die bereits im Europaparlament vertreten ist, auch bundesweit Auftrieb erhalten.