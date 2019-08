Diese Berufsgruppen können kostenlos Bahn fahren Soldaten in Uniform sollen ab 2020 kostenlos mit der Bahn fahren können. Sie sind nicht die einzige Berufsgruppe, die das darf: Für Polizisten in Dienstuniform gilt bereits eine entsprechende Regelung. Mit Tragen der Uniform haben sie nach Angaben der Bahn allerdings auch die Pflicht, bei Problemen einzugreifen. Die Beamten der Landes- und Bundespolizei sollen demnach außerdem den Fahrgästen durch ihre Anwesenheit in der Bahn ein "Sicherheitsgefühl" vermitteln.



Abgeordnete des Bundestages erhalten kostenlos eine Bahncard 100, dürfen also alle Züge des Nah- und Fernverkehrs nutzen, außerdem die meisten anderen öffentliche Verkehrsmittel. Seit 2012 darf die Netzkarte explizit auch für private Fahrten genutzt werden, zuvor galt die Regelung nur für dienstliche Zwecke.



Auch Mitarbeiter der Deutschen Bahn selbst dürfen teilweise kostenlos mit den Zügen fahren. In der Regel allerdings nicht unbeschränkt, vielmehr bekommen sie eine gewisse Anzahl an Freifahrten.