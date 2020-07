Das Programm trägt den Titel "Dein Jahr für Deutschland". Junge Menschen sollen hier eine sechsmonatige militärische Grundausbildung erhalten und anschließend einen sechsmonatigen Reservedienst in der Nähe ihrer Heimat absolvieren, sagte Kramp-Karrenbauer am Samstag bei einer virtuellen Veranstaltung der CDU in Berlin. Die genauen Pläne sollen noch diesen Monat vorgestellt werden.