Der Bundesfreiwilligendienst kann künftig auch von jüngeren Menschen in Teilzeit geleistet werden. Der Bundestag stimmte einem entsprechenden Gesetzentwurf von Familienministerin Franziska Giffey zu. Bislang war Teilzeit im Freiwilligendienst erst ab dem 27. Lebensjahr möglich.

Voraussetzung für junge Menschen, den Bundesfreiwilligendienst, das Freiwillige Soziale (FSJ) oder Ökologische Jahr (FÖJ) in Teilzeit zu absolvieren, ist ein "berechtigtes Interesse" des Dienstleistenden. Das Angebot richtet sich etwa an Alleinerziehende, die sich um ihr Kind kümmern, oder "Bufdis", die Senioren oder behinderte Menschen pflegen. Zudem muss auch der jeweilige Einsatzträger der Teilzeit zustimmen.

"Bufdi" in einem Seniorenheim. Bildrechte: dpa

In Einzelfällen sollen als Gründe für Teilzeit auch Bildungs- oder Qualifizierungsangebote oder für Ausländer die Teilnahme an einem Integrationskurs anerkannt werden. Eine Kombination von Teilzeitausbildung und Freiwilligendienst in Teilzeit bei derselben Einrichtung wird ausgeschlossen, ebenso ein Rechtsanspruch auf Teilzeit.