Die Haare wachsen auch im Lockdown. Wann Friseurinnen und Friseure wieder dagegen anschneiden dürfen, ist unklar. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer deutete jüngst zumindest an, dass Friseursalons zu den ersten Läden gehören könnten, die wieder öffnen. In einem Interview sagte der CDU-Politiker, dass man dann das Tragen einer FFP2-Maske vorschreiben könnte. In der Branche trifft der Vorschlag erwartungsgemäß auf Zustimmung – in der Opposition dagegen auf Kritik.