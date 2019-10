Mit Sprache kann man Gedanken manipulieren. Der Beweis? Wenn jemand aufgefordert wird an einen sonnengelben Elefanten zu denken, der in einem pinken Trabi sitzt und mit tiefer Stimme aus voller Kehle "Wind of Change" singt, dann hatte er diesen Gedanken zuvor nicht. Nach der Aufforderung schon. Vielleicht wird die Person auch das nächste Mal, wenn sie einen Trabi sieht oder "Wind of Change" hört an dieses Bild denken.

Nationalsozialisten bereiteten mit Sprache die Vernichtung der Juden vor

Sprache kann das Denken also beeinflussen, bis hin zu Gewalttaten, sagt der Vorsitzende der Arbeitsgruppe "Sprache in der Politik", der Germanistik-Professor Thomas Niehr. "Wenn ich es schaffe, das in den Köpfen der Menschen zu verankern, dann senke ich die Hemmschwelle auch tätig zu werden."

So hätten auch die Nationalsozialisten die Bevölkerung auf die Ausgrenzung und Vernichtung der Juden vorbereitet, sagt Niehr "Wenn ich sprachlich immer wieder eine bestimmte Bevölkerungsschicht mit Ungeziefer, mit Parasiten gleichsetze – damals eben die Juden – dann ist es nicht weit hergeholt, die Menschen wirklich anzugreifen, zu vernichten." So sei sprachlich vorbereitet worden, dass es eigentlich keine Menschen seien.

Metaphern beeinflussen unser Bild

Durch die Entmenschlichung einer Gruppe lassen sich Gewalttaten und Ausgrenzung rechtfertigen. Besonders wirksam scheint uns bildliche Sprache – zum Beispiel Metaphern – zu beeinflussen.

Das haben die US-amerikanischen Psychologen Paul Thibodeau und Lera Boroditsky 2011 in einem Experiment bewiesen. Ihre Probanden bekamen einen Text zu Stadtkriminalität vorgelegt, der sich in einem Punkt unterschied: bei einer eingebetteten Metapher. In einer Version war das Verbrechen ein wildes Biest; in der anderen war das Verbrechen ein Virus. Jeweils eine Hälfte der Teilnehmer erhielt eine der beiden Versionen.

Im Anschluss wurden die Teilnehmer gefragt, wie sie gegen die Kriminalität vorgehen würden: mit sozialen Reformen oder hartem Durchgreifen. Die Teilnehmer mit dem Biest-Text entschieden sich zum größten Teil für das Durchgreifen, die mit dem Virus für Reformen.

Einzelne Wörter lösen bei uns also Assoziationen aus, die ganz andere Aktionen denkbar machen. Und das kann gefährlich sein.

Die Sprache der AfD