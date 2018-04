Genau das ist das Problem: weder die Partei selbst, noch die Bürger wissen das so genau. Die SPD als Arbeiterpartei hat sich längst überlebt. Aber wollen die vom letzten Wahldebakel verunsicherten Genossen sich nun eher nach links profilieren, Hartz-Vier-Empfänger in den Blick nehmen? Oder geht es um die Mitte der Gesellschaft, z.B. Menschen mit prekären Techno-Jobs, um veränderte Arbeitswelten durch Digitalisierung? Deutlich wird, wie sehr die Agenda 2010 von Gerhard Schröder die Partei weiterhin spaltet. Was heisst "Gerechtigkeit" für die Sozialdemokraten konkret? Wie lautet ihr Profil, und zwar nicht nur in der Sozialpolitik, sondern auch bei Flüchtlingen, in puncto Russland oder Europa? Das ist bisher offen.

Dieser Prozess soll Schritt für Schritt passieren. Organisiert vor allem von Generalsekretär Lars Klingbeil. Der Digitalexperte will zunächst mehr Beteiligung bei der SPD hinbekommen – statt nur im Ortsverein soll auch im Internet mehr möglich sein. Außerdem wird es Impulspapiere und Debattencamps und Arbeitsgruppen geben zu vier Schwerpunkten: Wachstum und Wohlstand, die Zukunft der Arbeit, der bürgerfreundliche Staat und Deutschlands Rolle in der Welt. Erste Ergebnisse: beim nächsten Parteitag in zwei Jahren.

Der hat weiter jede Menge zu tun. Interviews, Talkshows – die Meinung des 28-Jährigen ist gefragt in den Medien. Aber auch in der SPD versichern sie, dass der Juso-Chef weiter eine wichtige Rolle spielen soll. Kühnert möchte gern den Vorsitz in einer der SPD-Arbeitsgruppen übernehmen, in der es auch um Soziales geht. Andrea Nahles signalisiert zwar Offenheit, aber ob es gleich so weit gehen muss? Neben Kühnert schreiben andere junge SPD-Abgeordnete Reformpapiere und machen sich Gedanken. Über zu wenig Mitreden kann sich die Partei nicht beklagen.