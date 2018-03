Am Freitag will die SPD ihre Ministerliste vorlegen. Sie hat Anspruch auf sechs Ministerposten, darunter den des Außenministers. Über die Besetzung hält sich die SPD bedeckt. Lediglich die Medien spekulieren: Sie sehen Justizminister Heiko Maas oder Arbeitsministerin Katarina Barley als Kandidaten für das Außenamt. Als mögliche Neulinge in der SPD-Ministerriege werden die Generalsekretärin der NRW-SPD, Swenja Schulze, und die Bürgermeistern von Berlin-Neukölln, Franziska Giffey, genannt.