Der scheidende Bundesaußenminister Sigmar Gabriel ist in scharfer Form mit seiner Partei ins Gericht gegangen. Gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe bedauerte er, wie respektlos in der SPD der Umgang miteinander geworden sei. Es sei schade, wie wenig ein gegebenes Wort noch zähle. Welches Versprechen er damit meint, sagte Gabriel nicht.



Zu seiner geplanten Ablösung in einer neuen großen Koalition sagte Gabriel weiter, in den Augen der Bevölkerung habe er das Amt des Außenministers gut und erfolgreich ausgeübt. Aber die öffentliche Wertschätzung seiner Arbeit sei der neuen SPD-Führung herzlich egal.



Gabriel sagte weiter, er komme wohl noch zu sehr aus einer analogen Welt, in der man sich in die Augen schaue und die Wahrheit sage. Das sei scheinbar aus der Mode gekommen.