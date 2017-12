Will Kommunen für die Aufnahme von Flüchtlingen belohnen: Vizekanzler Sigmar Gabriel. Bildrechte: dpa

Auf dieser Basis sollten die Kommunen selbst entscheiden, wie viele Flüchtlinge sie aufnehmen, erklärte Gabriel. "So können wir auch verhindern, dass bei den Bürgern der Eindruck entsteht: Für die Flüchtlinge wird alles getan, für uns nichts." Solche Angebote sollten europaweit diskutiert werden, regte der SPD-Politiker an. "Die EU könnte ein Programm auflegen, um Kommunen in ärmeren Mitgliedstaaten bei der Finanzierung zu helfen." So würden die Länder belohnt, die Flüchtlinge aufnehmen.